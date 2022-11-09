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В Ужгороді демонтували радянський пам'ятник "визволителям"

На його місці планують встановити пам'ятник на честь закарпатських штурмовиків 128-ї бригади. 

В Ужгороді демонтували радянський пам'ятник "визволителям"
Фото: mukachevo.net

В Ужгороді знесли радянський пам’ятник "визволителям" біля українсько-словацького кордону.

Про це повідомили в Закарпатській ОДА.

Очільник області Віктор Микита зазначив, що на цьому місці може з'явитися пам'ятник на честь закарпатських штурмовиків 128-ї бригади. 

"На місці демонтованого аварійного радянського пам’ятника біля кордону ми розглядаємо можливість встановлення пам’ятника або меморіалу на честь закарпатських гірських штурмовиків 128-ї ОГШБр – героям українсько-російської війни", – написав він у фейсбуці.

Фото: mukachevo.net

Микита також зазначив, що профільний департамент ОВА вже отримав завдання зібрати групу експертів, представників громадянського суспільства, сімей військових та інших для напрацювання концепту.

Фото: mukachevo.net

Нагадаємо, раніше Музей історії заявив, що готовий забрати демонтовані радянські памʼятники.

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