В Ужгороді знесли радянський пам’ятник "визволителям" біля українсько-словацького кордону.
Про це повідомили в Закарпатській ОДА.
Очільник області Віктор Микита зазначив, що на цьому місці може з'явитися пам'ятник на честь закарпатських штурмовиків 128-ї бригади.
"На місці демонтованого аварійного радянського пам’ятника біля кордону ми розглядаємо можливість встановлення пам’ятника або меморіалу на честь закарпатських гірських штурмовиків 128-ї ОГШБр – героям українсько-російської війни", – написав він у фейсбуці.
Микита також зазначив, що профільний департамент ОВА вже отримав завдання зібрати групу експертів, представників громадянського суспільства, сімей військових та інших для напрацювання концепту.
Нагадаємо, раніше Музей історії заявив, що готовий забрати демонтовані радянські памʼятники.