В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни встановили пам’ятник Леніну.

Про це повідомив зрадник Володимир Рогов у Telegram.

Він заявив, що пам’ятник, демонтований сім років тому, встановили на старому місці.

"Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який перебував у Мелітополі на перетині вулиць Гетьманська та Михайла Грушевського, зняли у 2015 році. Це сталося у рамках декомунізації України", - написав Рогов.

Він також показав фото з місця події.

Нагадаємо, представники окупаційних "адміністрацій" не вперше встановлюють на захоплених українських територіях пам’ятники Леніну. Так, у квітні подібні монументи встановили в окупованих Новій Каховці та Генічеську.

В Україні встановлення памʼятників радянським діячам підпадає під декомунізацію. Усі памʼятники Леніну, що були в країні, знесли після 2014 року (крім окупованого Росією Криму та ОРДЛО, які не контролювалися владою України).