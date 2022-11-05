Хлань – херсонцям, які залишаються у місті: обмежте переміщення, залишилось недовго
Хлань – херсонцям, які залишаються у місті: обмежте переміщення, залишилось недовго
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
Довга дорога до суду: Нюрнберг, Руанда, Росія
Довга дорога до суду: Нюрнберг, Руанда, Росія
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Російська військова техніка прямує з Маріуполя у бік Мангуша
Російська військова техніка прямує з Маріуполя у бік Мангуша
Росія офіційно заявила про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі"
Росія офіційно заявила про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі"
Арештували майно підозрюваних у держзраді Богуслаєва та його підлеглого на майже 1 млрд грн, - СБУ
Арештували майно підозрюваних у держзраді Богуслаєва та його підлеглого на майже 1 млрд грн, - СБУ
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині росіяни імітують відступ, - ОК "Південь"

Окупанти намагаються утримати зайняті рубежі.

На Херсонщині росіяни імітують відступ, - ОК "Південь"
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

На півдні російські окупанти продовжують імітацію відступу з деяких окупованих територій.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ворог продовжує тактику різнопланових маневрів на окупованих територіях, намагаючись створити враження відступу з деяких територій", - сказав він.

Як повідомив спікер, обстановка в Південнобузькому операційному районі та зоні відповідальності "Півдня" лишається складною та напруженою. Ворог продовжує тероризувати населення тилових та нещодавно звільнених регіонів обстрілами, ракетними ударами та атакувати дронами-камікадзе. Також окупанти ведуть активну оборону та намагаються утримати зайняті рубежі.

"На правобережжі ворог здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції", - повідомив Назаров.

За даними ЗМІ, окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що росіяни у Херсонській області підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. Це провокує екологічну катастрофу в регіоні.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" у районі Херсона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також