На Херсонщині росіяни імітують відступ, - ОК "Південь"

На півдні російські окупанти продовжують імітацію відступу з деяких окупованих територій.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ворог продовжує тактику різнопланових маневрів на окупованих територіях, намагаючись створити враження відступу з деяких територій", - сказав він.

Як повідомив спікер, обстановка в Південнобузькому операційному районі та зоні відповідальності "Півдня" лишається складною та напруженою. Ворог продовжує тероризувати населення тилових та нещодавно звільнених регіонів обстрілами, ракетними ударами та атакувати дронами-камікадзе. Також окупанти ведуть активну оборону та намагаються утримати зайняті рубежі.

"На правобережжі ворог здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції", - повідомив Назаров.

За даними ЗМІ, окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що росіяни у Херсонській області підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. Це провокує екологічну катастрофу в регіоні.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" у районі Херсона.