Полярники, що знаходяться на українській станції «Академік Вернадський», зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень снігу вже досяг 345 сантиметрів, що майже на півметра більше ніж максимум минулого року.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що зафіксовані у грудні 2021 року три метри снігового покриву також були рекордними. Вони перевищили показник 2,65 метра, зафіксований у 2016 році.

Зазвичай висота снігового покриву біля станції була не вищою за два метри. Деякі кучугури біля «Вернадського» досягають шести метрів, а на острові є замети і до 10 метрів.

«Оскільки тут переважає вітряна погода, то глибина снігового покриву розподіляється нерівномірно. Є оголені скелі, на яких сніг так і не ліг, а є ділянки, особливо біля станції, яка виступає перешкодою на шляху вітру, де замети під 6 метрів. Офісну частину "Вернадського" (вона нижча) замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни», – розповіла метеоролог 27-ї української антарктичної експедиції Анжеліка Ганчук.

Вчені прогнозують, що рівень снігу й надалі зростатиме. Нинішня зима виявилася рекордно теплою: середня температура була лише трохи вищою за мінус два градуси Цельсія.

«Внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Це є однією з причин, чому на нашому острові спостерігається снігонакопиченя. По суті, так утворюється і зростає льодовиковий щит», - пояснила Ганчук.

Яким буде цьогорічний рекорд снігового покриву, стане зрозуміло в грудні.

Нагадаємо, що полярники показали фото тюленят, які народилися біля станції "Академік Вернадський".