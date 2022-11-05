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По нічному Нікополю окупанти випустили майже 40 снарядів

Окупанти влучили в місцевий ліцей.

По нічному Нікополю окупанти випустили майже 40 снарядів
Фото: Валентин Резніченко

Війська РФ у суботу, 5 листопада, обстріляли три громади Дніпропетровської області, зокрема, по Нікополю випустили 40 снарядів.

Про це заявив у Телеграм голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нікопольщину росіяни знову накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів", - наголосив Резніченко.

Руйнувань зазнали десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Окупанти влучили в місцевий ліцей, промислове та транспортне підприємство. На щастя, постраждалих немає.

Сили ППО в небі над Дніпропетровською областю збили один дрон-камікадзе.

Нагадаємо, що уночі 3 листопада російські військові обстріляли Дніпропетровську область “градами” і важкою артилерією. Повітряні сили ЗСУ збили над Нікопольським районом чотири дрони Shahed-136.

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