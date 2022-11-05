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Є підстави сподіватися, що отримаємо танки Leopard 2, - посол

Ведуться переговори з федеральним урядом Німеччини.

Є підстави сподіватися, що отримаємо танки Leopard 2, - посол
БМ Leopard 2А6
Фото: veterano.com.ua

Посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує на прямі поставки бойових танків з Німеччини.

Про це пише "Європейська правда".

"У нас є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну", - сказав він.

З цього приводу ведуться переговори з федеральним урядом. 

За його словами, Німеччина вже "продемонструвала лідерство" з поставкою системи протиракетної оборони IRIS-T.

"І ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo", - сказав Макеєв.

Відповідаючи на запитання, чи йдеться також про пряму поставки бойових танків Leopard 2 в Україну, посол підтвердив: "Так, ми говоримо про це".

Нагадаємо, що танки, які Україні надають США, Нідерланди та Чехія, почнуть надходити вже наступного місяця.

Спільно зі США та Чехією Нідерланди нададуть 90 модернізованих та відремонтованих чеських танків.

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