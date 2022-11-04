Нідерланди оголосили про виділення 120 млн євро військової допомоги Україні

З них 45 млн призначено для танків Т-72.

Нідерланди оголосили про надання пакету військової допомоги Україні в розмірі 120 млн євро.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Нідерландів.

З цієї суми 45 млн євро виділили для танків Т-72.

"Спільно зі США та Чехією Нідерланди нададуть 90 модернізованих та відремонтованих чеських танків. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сьогодні поінформувала Палату представників про цю ініціативу", - йдеться в повідомленні.

Першу партію танків в Україну доставлять у грудні, зазначили в міністерстві.

За словами Кайси Оллонгрен, цей пакет допомоги є "важливим сигналом для Росії".

Нагадаємо, Нідерланди незабаром передадуть для Національної гвардії України три сучасні польові шпиталі.

Про новий пакет допомоги в розмірі $400 млн оголосили нині Сполучені Штати Америки.