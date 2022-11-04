В Ізраїля зросло занепокоєння через залучення Ірану до війни, – Bloomberg

Масовані удари іранськими безпілотниками по українських обʼєктах та очікуване надання Іраном балістичних ракет для Росії підвищило занепокоєння Ізраїлю. Це повʼязано з тим, що український досвід може допомогти Тегерану відточити свою здатність атакувати ізраїльські міста, йдеться у матеріалі Bloomberg.

Зростаюча залежність Росії від військового потенціалу Ірану в Україні також викликає занепокоєння Ізраїлю: Тегеран у відповідь може звернутися за допомогою до Росії у своїй ядерній програмі. Ізраїль відкидає твердження Ірану про те, що ядерна програма призначена для мирних цілей, і заявляє, що зробить усі необхідні кроки, щоб перешкодити Ірану придбати бомбу.

На тлі залучення Ірану до війни Ізраїль почав активніше допомагати Україні. До недавнього часу держава допомагала українцям тільки гуманітарно та захисним обладнанням – бронежилетами й шоломами. Аби постачати Україні ізраїльські системи раннього попередження про ракетну атаку потрібен дозвіл на експорт, що є складним процесом, в якому беруть участь низка міністерств, у тому числі Міноборони.

Однак Ізраїль міг би постачати протидронове та протиракетне обладнання іншим країнам, які допомагають Україні, у свою чергу дозволяючи цим третім країнам надавати Києву більше власних арсеналів, сказав Амір Авіві, колишній бригадний генерал ізраїльської армії.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський підтвердив початок обміну розвідувальними даними з Ізраїлем. Крім того, ізраїльські сили вдарили по обʼєкту в Сирії, де збиралися іранські дрони.