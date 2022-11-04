Його почали прокладати у районі пункту пропуску “Голдап-Гусєв”.

Варшава будує тимчасове загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії у вигляді трьох рядів колючого дроту. Його почали прокладати у районі пункту пропуску “Голдап-Гусєв”.

Про це пише Укрінформ з посиланням на радіо Olsztyn.

За словами заступника глави МВС Польщі Блажея Побожого, рішення про будівництво загородження було спільним глави МВС та міноборони Польщі.

Початок будівництва кордону прискорила поява інформації про те, що в аеропорт Калінінграда прибуватимуть рейси з країн Близького Сходу чи Африки.

“Це рішення, як і більшість прийнятих МВС упродовж останніх місяців, є рішенням, яке випереджає певні події”, – зазначив Побожий.

Прикордонна служба повідомила, що тимчасове загородження матиме три ряди колючого дроту, його почали прокладати напередодні в районі пункту пропуску “Голдап-Гусєв”.

Глава міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що загородження буде 2,5 метра заввишки і 3 метри завширшки. Одночасно з будівництвом загородження Польща встановить так звану електронну “стіну” – систему відеомоніторингу та фіксації руху.

Побожий зауважив, що донині на відрізку кордону з Росією не фіксувалося збільшення кількості спроб нелегального перетину кордону.

“Однак краще підготуватися до варіантів, які навіть зараз виглядають абсолютно неможливими і нереальними, аби потім це не сталося зненацька”, – підкреслив заступник глави МВС Польщі.

Побожий додав, що російський режим “уже давно перестав діяти раціонально в нинішній міжнародній ситуації”, а відтак треба готуватися навіть до нереальних, на перший погляд, варіантів.

Реагуючи на рішення Польщі, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у Телеграмі, що Польща “продовжує по-дрібному гадити”, будуючи паркан на кордоні з РФ.

Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею.