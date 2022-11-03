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Болгарія відправить в Україну військову та військово-технічну допомогу

За це рішення проголосували 175 депутатів Національних зборів, 49 виступили проти.

Болгарія відправить в Україну військову та військово-технічну допомогу
Фото: Вgnes.bg

Парламент Болгарії ухвалив рішення надати Україні військову та військово-технічну-допомогу, повідомляє News.bg.

Під час першого голосування за виділення допомоги проголосували 176 депутатів, під час другого - 175. Проти виступили 49 народних обранців, а один утримався.

Тоді депутати Болгарської соціалістичної партії влаштували в сесійній залі флешмоб з білими листками паперу з написами "Ні зброї. МИР".

Під час дебатів з приводу надання нашій державі військової допомоги Атанас Славов з "Демократичної Болгарії" заявив, що Болгарія дуже пізно приєдналася до союзників з НАТО і ЄС.

Нагадаємо, Іспанія передає Україні системи протиповітряної оборони Hawk.

За інформацію військових, завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні України за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей.

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