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МЗС закликало Китай тиснути на Росію, яка обстріляла китайський термінал у Миколаївському морському порту

Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів РФ.

МЗС закликало Китай тиснути на Росію, яка обстріляла китайський термінал у Миколаївському морському порту
Фото: facebook Ніколенка

У Міністерстві закордонних справ України закликали Китай тиснути на Росію з вимогою зупинити атаки на критичну інфраструктуру нашої держави.

Цю позицію озвучив у Facebook речник відомства Олег Ніколенко.

Так у МЗС відреагували на ворожі обстріли орендованого китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту. Цей термінал Росія обстріляла ракетами. В результаті було знищено 17 тис. тонн соняшникової олії на суму $26 млн. У той же час інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів.

"Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки. Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України", - зазначив Ніколенко.

МЗС закликало китайську сторону вимагати від Москви негайно припинити атаки на українську критичну інфраструктуру, аби захистити, зокрема, майно китайських підприємств.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада російська армія вдарила по середмістю Миколаєва ракетами С300.

Заступник генсека ООН припустив, що Україна може включити у "зернову ініціативу" порт Миколаєва.

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