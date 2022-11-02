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​Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Під час засідання обговорювалося відновлення об'єктів енергетики після атаки Росії.

​Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У середу, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

"На засіданні обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак держави-терориста. Було відзначено роботу сил протиповітряної оборони України, які вночі зупинили чергову атаку ворожих дронів-камікадзе", – йдеться в повідомленні.

 

Президент наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України.

Учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і перебіг підготовки військ до зимового періоду.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів зустріч із комісаром ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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