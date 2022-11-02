​ЗАЕС відновила теплопостачання Енергодару

Запорізька АЕС відновила теплопостачання міста Енергодар, перевівши два енергоблоки у стан "гарячий зупин".

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

"Сьогодні, 2 листопада 2022 року, силами українського персоналу ЗАЕС відновлено теплопостачання в Енергодарі. Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину", – йдеться у повідомленні.

Наразі працівники ЗАЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання у місті – супутнику станції.

Температура води становить 51 градус за Цельсієм, чого недостатньо для забезпечення Енергодара теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Водночас така температура дозволяє вберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.

В Енергоатомі нагадали, що з травня тепло- та водопостачання енергодарців забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через терористичні дії російських окупантів довелося зупинити.

Нагадаємо, уранці 30 жовтня окупанти обстріляли промислову зону окупованого Енергодару. Внаслідок обстрілів ворога більша частина Енергодару залишилася без світла.