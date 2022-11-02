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У боях під Сватовим загинув тренер із самбо і рукопашного бою Ігор Чечинов

25 лютого він пішов на фронт добровольцем і лужив у батальйоні територіальної оборони.

У боях під Сватовим загинув тренер із самбо і рукопашного бою Ігор Чечинов
Ігор Чечинов

У боях з російськими окупантами загинув тренер і суддя з самбо та рукопашного бою Ігор Чечинов.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради  з питань молоді та спорту.

"Висловлюємо співчуття рідним і близьким тренера і судді Ігоря Чечинова, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів.  25 лютого він пішов на фронт добровольцем. Служив у батальйоні територіальної оборони. Загинув у боях під Сватовим 28 жовтня. Сержанту ЗСУ Чечинову було 52 роки", - йдеться в повідомленні.

Це ще одна важка втрата, яку російські терористи завдали спортивній спільноті України.

Наразі більше 3 тисяч спортсменів, тренерів, працівників закладів фізичної культури і спорту захищають Україну зі зброєю в руках від російських загарбників.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ більше 150 загинули на полі бою та від ворожих снарядів.

Нагадаємо, в травні в Україні з'явився сайт, на якому публікуються імена усіх загиблих у війні спортсменів.

 

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