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Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"

До 8 листопада треба зібрати 200 млн гривень. 

Фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на гусеничну броньовану техніку, яка вкрай необхідна захисникам в умовах поганої зимової погоди. 

Фонд збирається закупите 50 бронетранспортерів британського виробництва "Спартан", повідомив Притула. 

"Цей день настав. Ми розпочинаємо новий великій збір. Дощі і скоро вже сніги будуть в Україні, це означає, що нашим військовим вкрай, просто позаріз буде необхідна гусенична техніка", – зазначив він. 

Притула додав, що фонд шукає броньовану гусеничну техніку. Зокрема, британські "спартани" – їх є велика кількість.

"Ви хотіли великий збір, ви хотіли мегазбір. Я вас прошу: а давайте для нашої рідненької армії купимо дуже багато броньованої техніки", – закликав він. 

Збір триватиме з 2 по 8 листопада, треба зібрати 200 млн гривень. Якщо вдастся викупити, вся партія дуже швидко опиниться у оборонців. 

Перекази по Україні: БО Благодійний фонд Сергія Притули, ЄДРПОУ 43720363, Призначення платежу: «Безповоротня благодійна допомога» UA123052990000026004046716119

SWIFT перекази з-за кордону: SWIFT in US dollars (USD) BENEFICIARY Serhiy Prytula Charitable Foundation IBANUA903052990000026001026709343

SWIFT in euros (EUR) BENEFICIARY Serhiy Prytula Charitable Foundation IBANUA873052990000026009016707067

Криптовалюта: Bitcoin гаманець bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03rETH0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386USDT (TRC20)TXWij58sQniqy2jtF8QE5xSX2zLQ5YMhUa.

Нагадаємо, Фонд Притули вже законтрактував два українські безпілотні комплекси SHARK (4 "пташки "та 2 наземки) загальною вартістю 15 млн 250 тис гривень.

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