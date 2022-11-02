Власник ПВК "Вагнера" Пригожин стоїть за призначенням Суровікіна куратором війни, – Ходорковський

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин зараз має більший вплив у російській політиці, ніж міністр закордонних справ Сергій Лавров і міністр оборони Сергій Шойгу. Про це пишуть британські медіа, зокрема The Guardian і Times, із посиланням на заяву експолітвʼязня, російського бізнесмена Михайла Ходорковського.

Ходорковський, за словами журналістів, передав відповідну інформацію представникам парламенту Великої Британії – комітетету з закордонних справ.

"За його словами, Пригожин стоїть за нещодавнім призначенням генерала Сергія Суровікіна керівником військової операції в Україні і працює з ним в Україні в тісній взаємодії", – цитує росіянина The Guardian.

Він також стверджував, що Пригожин отримує укази на пряму від Путіна. Використання найманців вигідне для президента РФ, оскільки дозволяє йому продовжувати брехати і пробувати відмежовувати армію Росії від тероризму і воєнних злочинів "вагнерівців".

Ходорковський – колишній голова колишньої російської нафтової компанії "ЮКОС", а також банку та холдингу MENATEP. Був засуджений в Росії у декількох справах.