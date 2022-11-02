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В Україні запровадили графіки погодинних відключень світла

Їх можна знайти на сайтах обленерго.

В Україні запровадили графіки погодинних відключень світла
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 2 листопада, з 6 години ранку в Україні введено в дію графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

Наразі Диспетчерський центр НЕК надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами.

Зазначається, що графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів", – пояснили в Укренерго.

Графіки можна знайти на сайтах обленерго.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав два режими відключення електроенергії для споживачів – плановий та аварійний.

Він пояснив, що через непрогнозовані обстріли росіян функціонує аварійний режим відключення. А для  мінімізації планових відключень потрібно економити електроенергію.

З 2 листопада у Києві на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику.

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