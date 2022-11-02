У середу в Україні буде до +18

У середу, 2 листопада Україні прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

Вранці у західних областях місцями туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с

Температура вдень 8-13° тепла, у західній та південній частині – 13-18°, на півдні Одещини до 21°.

У Київській області 8-13° тепла; у Києві стовпичики термометірв піднімуться до 10-12°.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +10,6°С, що вище за кліматичну норму на 2,0°С.