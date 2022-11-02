Окупанти обстріляли баржу зі збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі

Ворог чотири рази бив парою гелікоптерів Ка-52 по позиціях ЗСУ і звільнених селах Херсонщини

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку лишається стабільно складною, але контрольованою.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі.

1 листопада по обіді унаслідок сталося бойове зіткнення розвідувальних груп поблизу Дудчан. Противник, зазнавши втрат відступив.

“По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог нищівно гатить з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники. Понад три десятки вильотів здійснено повітряними шпигунами”, – йдеться у повідомленні.

Опівдні реактивною системою залпового вогню ворог вдарив по Маргенецькій громаді Нікопольщини з напрямку Енергодару. Обійшлося без втрат та руйнувань.

Противник атакував наші позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу “Ланцет” в Бериславському і Миколаївському районах. Без жертв.

“Демонструючи свій протест проти зернової ініціативи, рашисти продовжували обстрілювати баржу із збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі”, – додали в ОК.

Ворог чотири рази бив парою гелікоптерів Ка-52 по позиціях ЗСУ і звільнених селах Херсонщини, а по обіді додав штурмову авіацію. Попередньо – без людських втрат.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Нікополі пошкоджені будинки, дитячий садок, аптека і банк. На Дніпропетровщині понад 40 000 сімей залишилися без світла.