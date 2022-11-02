Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
Завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей
Завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей
Американські військові почали перевіряти в Україні облік зброї, наданої західними країнами
Американські військові почали перевіряти в Україні облік зброї, наданої західними країнами
Росіяни зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок, - розвідка
Росіяни зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок, - розвідка
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Франко-німецький союз на межі розлучення
Франко-німецький союз на межі розлучення
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли баржу зі збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі

Ворог чотири рази бив парою гелікоптерів Ка-52 по позиціях ЗСУ і звільнених селах Херсонщини

Окупанти обстріляли баржу зі збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку лишається стабільно складною, але контрольованою.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі.

1 листопада по обіді унаслідок сталося бойове зіткнення розвідувальних груп поблизу Дудчан. Противник, зазнавши втрат відступив.

“По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог нищівно гатить з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники. Понад три десятки вильотів здійснено повітряними шпигунами”, – йдеться у повідомленні.

Опівдні реактивною системою залпового вогню ворог вдарив по Маргенецькій громаді Нікопольщини з напрямку Енергодару. Обійшлося без втрат та руйнувань.

Противник атакував наші позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу “Ланцет” в Бериславському і Миколаївському районах. Без жертв.

“Демонструючи свій протест проти зернової ініціативи, рашисти продовжували обстрілювати баржу із збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі”, – додали в ОК.

Ворог чотири рази бив парою гелікоптерів Ка-52 по позиціях ЗСУ і звільнених селах Херсонщини, а по обіді додав штурмову авіацію. Попередньо – без людських втрат.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Нікополі пошкоджені будинки, дитячий садок, аптека і банк. На Дніпропетровщині понад 40 000 сімей залишилися без світла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також