Над Кременчуком зафіксовано ворожі об’єкти, працює ППО

Над містом Кременчук Полтавської області зафіксовано ворожі об’єкти, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

“Були зафіксовані ворожі об’єкти над Кременчуком!”, – написав міський голова.

Малецький додав, що працює ППО.

Ввечері 1 лисопада голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про те, що у напрямку області летять дрони-камікадзе.

Нагадаємо, вночі 1 листопада Полтавську область атакували до 10 безпілотників. Винищувачами було збито три "шахеди", сили територіальної оборони збили ще три.