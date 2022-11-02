Американські військові почали перевіряти в Україні облік зброї, наданої західними країнами
Американські військові почали перевіряти в Україні облік зброї, наданої західними країнами
Завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей
Завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
Франко-німецький союз на межі розлучення
Франко-німецький союз на межі розлучення
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Кременчуком зафіксовано ворожі об’єкти, працює ППО

У напрямку області летіли дрони-камікадзе.

Над Кременчуком зафіксовано ворожі об’єкти, працює ППО
Ілюстративне відео
Фото: Скріншот відео

Над містом Кременчук Полтавської області зафіксовано ворожі об’єкти, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

“Були зафіксовані ворожі об’єкти над Кременчуком!”, – написав міський голова.

Малецький додав, що працює ППО.

Ввечері 1 лисопада голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про те, що у напрямку області летять дрони-камікадзе.

Нагадаємо, вночі 1 листопада Полтавську область атакували до 10 безпілотників. Винищувачами було збито три "шахеди", сили територіальної оборони збили ще три. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також