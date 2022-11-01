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Надання Україні ППО є пріоритетом США та союзників, - Пентагон

Також обговорюється, яку зброю Україна може отримати вже зараз.

Надання Україні ППО є пріоритетом США та союзників, - Пентагон
NASAMS
Фото: Мілітарний

Уряди США та їх союзників працюють над забезпеченням України системами ППО.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера.

“Що стосується протиповітряних засобів, це продовжує бути пріоритетом для уряду США, для міністерства оборони – щоби працювати тісно з українською стороною, а також нашими союзниками й партнерами, щоб забезпечити їх (Україну – ред.) додатковими засобами ППО”, - розповів речник Пентагону.

За його словами, в Україні дуже скоро будуть розгорнуті перші комплекси NASAMS. Водночас, США продовжать вивчати можливості, як можна посилити цю підтримку України.

Райдер наголосив, що голова Пентагону Ллойд Остін веде переговори із союзниками стосовно визначення того, яку оборонну допомогу можна негайно поставити Україні.

Нагадаємо, група військовослужбовців США нещодавно почала перевіряти на місцях, чи в Україні належним чином обліковують зброю, надану західними країнами.

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