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Американські військові почали перевіряти в Україні облік зброї, наданої західними країнами

Вже відбулося кілька інспекцій.

Американські військові почали перевіряти в Україні облік зброї, наданої західними країнами
Фото: Пресслужба Пентагону

Група військовослужбовців США нещодавно почала перевіряти на місцях, чи в Україні належним чином обліковують зброю, надану західними країнами.

Про це повідомив високопоставлений чиновник оборони США, пише apnews.com.

Він не уточнив, де проходять інспекції або наскільки близько до фронту перебувають американські військові. Водночас посадовець зазначив, що йдеться про місця, перебування у яких дозволяють умови безпеки.

Вже відбулося кілька інспекцій, які провели аташе з питань оборони США та команда Управління оборонного співробітництва США, розташована в Києві. 

Наразі, за словами посадовця, українські чиновники були прозорими щодо розподілу зброї та сприяли перевіркам.

Ці зусилля є частиною ширшої кампанії США, оголошеної минулого тижня Державним департаментом, і спрямованої на те, щоб зброя, надана Україні, не опинилася в руках російських військ, їхніх ставлеників чи інших екстремістських груп.

Конгресмени давно вимагали у влади відзвітувати про те, як адміністрація президента Джо Байдена обліковує зброю на мільярди доларів, надану Україні протягом останнього року. Білий дім відмовлявся детально описувати ситуацію через занепокоєння щодо контрабандистів.

Нагадаємо, США протягом наступних тижнів надішлють в Україну дві національні передові зенітно-ракетні системи NASAM (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems). Загалом буде надано 8 систем.

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