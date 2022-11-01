США стежать за вибухами в Севастополі, – чиновник Пентагону

США відслідковують інформацію, пов’язану з вибухами в Севастополі.
Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого військового американського чиновника.
“За нашими оцінками, там були вибухи, але я не планую ділитися оцінкою збитків, а також не маю жодної додаткової інформації щодо того, що могло спричинити ці вибухи”, — сказав він.
Чиновник не відповів на запитання, чи були залучені будь-які американські судна або що стало причиною вибухів.
Нагадаємо, причиною вибухів в окупованому Севастополі 29 жовтня могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.