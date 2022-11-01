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США стежать за вибухами в Севастополі, – чиновник Пентагону

Чиновник не відповів на запитання, чи були залучені будь-які американські судна або що стало їх причиною.

США стежать за вибухами в Севастополі, – чиновник Пентагону
Фото: EPA/UPG

США відслідковують інформацію, пов’язану з вибухами в Севастополі.

Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого військового американського чиновника.

“За нашими оцінками, там були вибухи, але я не планую ділитися оцінкою збитків, а також не маю жодної додаткової інформації щодо того, що могло спричинити ці вибухи”, — сказав він.

Чиновник не відповів на запитання, чи були залучені будь-які американські судна або що стало причиною вибухів.

Водночас він додав, що Росія продовжує завдавати ракетні удари по інфраструктурі України, зокрема її енергосистемі, що спричинило масові збої в електропостачанні.

Нагадаємо, причиною вибухів в окупованому Севастополі 29 жовтня могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

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