ВДНГ перейшов на режим економного збалансованого споживання електроенергії

Споживання електроенергії вдалось зменшити більше ніж вдвоє у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Експоцентр України (ВДНГ) запровадив низку заходів для переходу на режим економного збалансованого споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Експоцентру України (ВДНГ).

“За 2 тижні нам вже вдалося зменшити споживання електричної енергії у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що було оптимізовано зовнішнє освітлення - замість 10 ліній ліхтарів працюють лише 2, для освітлення Липової алеї та центральної площі. Це дозволило у 6 разів зменшити навантаження системи освітлення на енергосистему (сьогодні це 4,5 кВт на годину замість 25 кВт, як було раніше).

Також для освітлення території використовуються виключно Led-технології, а час роботи ліхтарів на території Експоцентру скорочено до 22:00.

Було замінено близько 100 лічильників електроенергії, щоб запобігти перевищенню встановлених лімітів електроенергії контрагентами ВДНГ та в онлайн-режимі контролювати споживання електрики.

Також було зменшено кількість офісів ВДНГ, а співробітників переведено на дистанційну роботу.

Крім того, деякі локації партнерів-резидентів комплексу переходять на альтернативні види опалення: за допомогою дров, теплогенераторів і власних котлів опалення. Серед закладів громадського харчування ВДНГ у разі кризового навантаження на систему електропостачання або за його відсутності працюватимуть лише фуд-корти з використанням мангалів, а також ті локації, освітлення й робота яких можливі за допомогою дизельних генераторів і альтернативних джерел енергії.

Нагадаємо, під час вчорашньої атаки Росія пошкодила ракетами і безпілотниками 18 обʼєктів у 10 регіонах. Переважно влучали по енергетичних обʼєктах. Через це Укренерго о 17:00 31 жовтня надала обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні.