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Резніков провів зустріч зі своєю чеською колегою Черноховою

Чехія системно підтримує Україну як у військовій, так і у гуманітарній сфері.

Резніков провів зустріч зі своєю чеською колегою Черноховою
Фото: Олексій Резніков

Міністри оборони України та Чехії провели зустріч, присвячену співпраці країн у оборонній галузі.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Відмінна зустріч із моєю чеською колегою Яною Черноховою. На порядку денному: 50+ проектів щодо посилення української армії за участю Чехії", - написав Резніков.

Він додав, що обговорив із колегою ситуацію на фронті, постачання озброєнь та техніки, а також можливості розширення проектів у сфері протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков закликав світ визнати РФ державою-терористом, як це раніше зробили Україна, Латвія, Естонія Польща та ПАРЄ.

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