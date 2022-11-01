Резніков провів зустріч зі своєю чеською колегою Черноховою

Чехія системно підтримує Україну як у військовій, так і у гуманітарній сфері.

Міністри оборони України та Чехії провели зустріч, присвячену співпраці країн у оборонній галузі.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Відмінна зустріч із моєю чеською колегою Яною Черноховою. На порядку денному: 50+ проектів щодо посилення української армії за участю Чехії", - написав Резніков.

Він додав, що обговорив із колегою ситуацію на фронті, постачання озброєнь та техніки, а також можливості розширення проектів у сфері протиповітряної оборони.

Great meeting with my 🇨🇿colleague @jana_cernochova

On the agenda:50+ projects to strengthen #UAarmy with the participation of 🇨🇿.

We discussed:the situation on the front;supplies of arms&equipment;opportunities to expand projects in sphere of air defense.

We will win together! pic.twitter.com/l5fh6IGyCp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков закликав світ визнати РФ державою-терористом, як це раніше зробили Україна, Латвія, Естонія Польща та ПАРЄ.