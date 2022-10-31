Сьогодні дуже добре спрацювали наші Повітряні сили та всі, хто залучений до захисту неба

У цей час ще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет. Робимо все можливе, щоб відновити енерго- й водопостачання. І відновимо.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано й дбати одне про одного. А якщо хтось там у Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивується вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть “переговори” в темряві”, - повідомив Зеленський.

Він додав, що сьогодні дуже добре спрацювали наші Повітряні сили та всі, хто залучений до захисту неба. Більшість об’єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 збито.

“Я дякую за цей результат усім командуванням Повітряних сил: “Південь”, “Північ”, “Схід” і “Захід” – та всім підрозділам Сил оборони, які залучені до захисту нашого неба”, - подякував Верховний головнокомандувач.

Також сьогодні збито ще чотири російські вертольоти: три ударні Ка-52 і один Мі-8.

“Звичайно, ми будемо й надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет. Ще гірші показники у Росії по дронах, зокрема й по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня “друга армія світу” вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде”, - запевнив президент.

Він також особливо відзначив підрозділи й працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які і минулого тижня, і сьогодні ліквідовували наслідки атак терористів. Вони працювали навіть попри загрозу повторних ударів і загасили десятки пожеж. Велика подяка й усім енергетикам, працівникам комунальних служб, місцевому самоврядуванню, обласним адміністраціям – кожному й кожній, хто повертає нормальне життя. Не менша подяка тим нашим людям, які кожен на своєму рівні гарантують, що відповідь терористам обов’язково буде.

“Буде відповідь на полі бою. І я хочу нагадати, що загальний рівень втрат особового складу російських окупантів уже майже 72 тисячі. Буде відповідь терористам і в міжнародних відносинах. Повна міжнародна ізоляція держави-терориста – це вже просто питання часу. Буде відповідь і в площині кримінальної відповідальності – усі причетні до російського терору, усі, хто його організовував, здійснював і виправдовував, будуть відповідати за це перед міжнародним судом.

Кожен новий російський удар по наших цивільних об’єктах тільки полегшує й наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії”, - наголосив президент України.

Володимир Зеленський підкреслив, що уламки російської ракети, які впали на територію Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла – від рашизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей.

“Сьогодні був з візитом в Україні Прем’єр-міністр Чехії – один із наших найбільших друзів. Чехія зараз головує у Раді Європейського Союзу, і ось так Росія ставиться до європейських структур: під час візиту чеського представника – 55 крилатих ракет. Утім, хоч би що там думали у Москві, Україна дбає про себе і робить своє. Підписали сьогодні з паном Прем’єр-міністром спеціальну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави. Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО. Декларація також містить конкретні напрямки нашої співпраці для імплементації стандартів НАТО в Україні”, - розповів голова держави.

Він додав, що Україна розпочинає роботу з підписання таких декларацій з усіма членами Альянсу.

“Говорив з канцлером Німеччини Шольцом. Подякував йому за надану систему протиповітряної оборони IRIS-T, поінформував про досягнуті німецькою системою результати. Обговорили можливості збільшення німецької підтримки для України, зокрема й у відновленні нашої інфраструктури після ударів терористів”, - повідомив Зеленський.

Президент говорив сьогодні також з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, поінформував його про новий рівень ескалації через російські дії. Терор проти українських енергооб’єктів, а ще й на тлі намагання Росії загострити світову продовольчу кризу – це очевидні докази того, що Росія й надалі протиставлятиме себе всій міжнародній спільноті. А якщо так, то Росії не місце в Радбезі ООН та всіх інших міжнародних структурах.

“Дякую і пану Шольцу, і пану Гутеррішу за підтримку наших дій, спрямованих на збереження експортної зернової ініціативи й недопущення розгортання в частині регіонів світу масштабного голоду. Дуже важливо зараз не допустити цієї глобальної дестабілізації, якої хоче Росія. І ми можемо її не допустити”, - зауважив Володимир Зеленський.

Президент підписав сьогодні три укази про нагородження наших воїнів. Загалом 406 бійців Збройних Сил України відзначені державними нагородами.

“Хочу окремо подякувати бійцям підрозділів Національної гвардії України, які виконують завдання на Донеччині. Виконують їх точно та ефективно. Вміло захищають позиції й відчутно тиснуть на рашистів. Дякую вам, хлопці, за це!” - підсумував президент.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої атаки Росія пошкодила ракетами і безпілотниками 18 обʼєктів у 10 регіонах. Переважно влучали по енергетичних обʼєктах.