Під Лисичанськом українські захисники збили сьогодні російський гелікоптер Мі-8.

Про це повідомили на Facebook-сторінці фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим".

Повітряну ціль "приземлили" бійці 54 окремої механізованої бригади.

У своєму Facebook 54 бригада оприлюднила відео знищення ворожої техніки та екіпажу.

"Вояки побачили чужу "пташку" в небі і зробили те, що і треба було зробити - "знищили шкідливу муху" разом із екіпажем. Що з цього вийшло дивіться самі!", - йдеться в повідомленні бригади.

Нагадаємо, нині над Херсонщиною збили два російські вертольоти Ка-52 за три хвилини.

Зранку українські військові знищили в області ще одну повітряну ціль окупантів.