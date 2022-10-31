Поліція розслідує розстріл росіянами автомобіля з цивільними на Харківщині

Все більше злочинів російських окупантів фіксується на Харківщині.

Колона російських окупантів під час заходу до Ізюму у Харківській області 7 березня розстріляла цивільне авто. В ньому знаходились батько з сином та їх знайомий, котрі загинули.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Сьогодні на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські зведеного загону вилучили рештки загиблих. Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення росії в Україну - виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їх знайомому – 56”, - повідомили в поліції.

Після обстрілу автомобіль згорів, а рештки загиблих були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями.

Для ідентифікації тіл буде проведено дослідження, відібрані зразки ДНК і встановлені, якщо можливо, причини їх смерті.

Як розповідають місцеві мешканці, розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, поки окупанти не відтягнули його танком і скинули з мосту.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як раніше повідомлялось, військові армії РФ під час окупації Харківської області пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп.