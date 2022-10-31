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Через російські ракетні атаки Укренерго обмежила електропостачання по всій країні

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій.

Через російські ракетні атаки Укренерго обмежила електропостачання по всій країні
Фото: EPA/UPG

Компанія Укренерго о 17:00 надала обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні.

Про це компанія повідомляє у Telegram.

"Через сьогоднішні ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах. Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні.

 

В компанії наголосили, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.

Раніше повідомлялося, що компанія ДТЕК використала запас обладнання для ремонту пошкодженої ракетами інфраструктури. 

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