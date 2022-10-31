Через російські ракетні атаки Укренерго обмежила електропостачання по всій країні

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій.

Компанія Укренерго о 17:00 надала обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні.

Про це компанія повідомляє у Telegram.

"Через сьогоднішні ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах. Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні.

В компанії наголосили, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.

Раніше повідомлялося, що компанія ДТЕК використала запас обладнання для ремонту пошкодженої ракетами інфраструктури.