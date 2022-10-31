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У Києві відновили електропостачання 27 бюветів

Ще частина бюветів – на стадії підключення до генераторів.

У Києві відновили електропостачання 27 бюветів
Фото: kiev-online.com.ua

Станом на зараз у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян.

Про це повідомляє сайт КМДА.

З локаціями київських бюветів, які відновили свою роботу, можна ознайомитися тут.

На стадії підключення до генераторів бюветні комплекси на вул. Вернадського, 85; вул. Наумова, 27; вул. Мостицькій (біля Покровської церкви); вул. Вітряні Гори, 2.

Адреси працюючих бюветів оновлюється щогодини на сайті СВКП “Київводфонд”.

 

Нагадаємо, через масований ракетний удар вранці, 31 жовтня, 80% мешканців Києва залишилися без водопостачання.

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