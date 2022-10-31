Київський метрополітен збільшує інтервали між поїздами

З 1 листопада у Київському метрополітені будуть змінені графіки руху поїздів: у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

“Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників ми відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію. Адже через постійні російські удари по об’єктах критичної інфраструктури країни ситуація з електропостачанням залишається складною”, – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

При цьому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.

Поворозник нагадав, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метро призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення курсування метро відновили 28 лютого, однак поїзди їздили набагато рідше, ніж зазвичай. Поступово інтервали скорочувались: із 40 хвилин у березні до 5-7 хвилин у пікові години.

На початку червня Метрополітен Києва скоротив інтервал руху між поїздами до 4-5 хвилин у пікові години, а між ними – до 8-10. З вересня у пікові години інтервал складав 3-4 хвилини.