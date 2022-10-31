Росіяни обстріляли Донеччину з артилерії: пошкоджено 21 будинок, є загиблі і поранені

За добу російські військові атакували шість населених пунктів Донецької області: Авдіївку, Бахмут, селище Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Карлівка і Бердичі.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Зазначається, що ворог застосував проти мирного населення артилерію. Внаслідок обстрілів знищено та пошкоджено 21 приватний будинок і гаражі.

“Під масованим вогнем залишається Бахмут. За добу окупанти п’ять разів обстріляли місто, вбили та поранили цивільних. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено 17 осель”, – йдеться у повідомленні.

Поліція і СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За добу вдалося евакуювати 91 людину, з початку обов’язкової евакуації – понад 27 000 осіб, серед них 4 216 – діти, 1 659 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, учора росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, зруйнували і пошкодили 31 цивільний об'єкт.