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Росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, зруйнували і пошкодили 31 цивільний об'єкт, - поліція

Загарбники знищували область артилерією, РСЗВ "Ураган", "Град" і ракетами.

Росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, зруйнували і пошкодили 31 цивільний об'єкт, - поліція
Фото: Поліція Донецької області

Упродовж доби російські окупаційні війська завдали 24 удари по Донеччині, обстріляли 16 населених пунктів.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Під вогнем окупантів перебували Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Дружківка, Вугледар, Лиман, Торецьк, Дружба, Північне, Карлівка, Антонівка, Богоявленка, Єлизаветівка, Времівка, Новоукраїнка та Первомайське.

Загарбники знищували область артилерією, реактивними системи залпового вогню "Ураган" і "Град", а також ракетами.

За інформацією правоохоронців, зруйновано та пошкоджено 31 цивільний об'єкт, зокрема, 22 житлові будинки, приміщення міської ради, господарчу споруду, гаражі й автомобілі.

Від артилерійських обстрілів в Антонівці, Єлизаветівці, Первомайському, Дружбі та Кліщіївці загинули люди.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також у поліції Донеччини додали, що евакуювали 108 жителів. Загалом від старту обов’язкової евакуації вивезли понад 26 900 осіб (4200 – діти, 1652 – люди з інвалідністю).

Нагадаємо, вночі та вранці 30 жовтня росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар'їнки до Лимана на Донеччині. Від ворожого вогню отримали поранення троє людей. 

Також правоохоронці виявили тіла п’ятьох цивільних, які загинули під час окупації: двох – у Коровиному Яру, двох – у Святогірську та одного – у Лимані.

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