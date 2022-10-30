Минулої доби від російських обстрілів на Харківщині загинула жителька

Жінка бігла додому від гостей, коли почався ворожий обстріл.

Минулої доби росіяни обстріляли Вовчанський район Харківщини, в результаті загинула жителька.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Близько 17.00 рашисти здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори зі зброї 152 калібру. Коли він почався, потерпіла бігла додому від гостей і потрапила під ворожий вогонь.

Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили речові докази. За цим фактом відкриликримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

У поліції додали, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, учора жертвами російської агресії стали ще десять українців.

На Донеччині виявили тіла п’ятьох людей, які загинули під час окупації.