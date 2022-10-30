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На Харківщині суддя підірвався на вибуховому пристрої

Чоловік підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова.

У Харківській області підірвався та загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов.

Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

"29 жовтня трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження", - вказується у повідомленні.

Як зазначається, чоловік підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області. Цей населений пункт тривалий час був в окупації.

Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог обстрілював місто Куп'янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області.

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