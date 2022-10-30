Протягом минулої доби ворог обстрілював місто Куп'янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що в Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. У зведенні ОВА йдеться про те, що пожежа виникла на території м'ясокомбінату, горіла будівля цеху. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району”, – повідомив Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

На деокупованих територіях області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бойові дії.

Нагадаємо, 27 жовтня росіяни гатили з мінометів і артилерії по десяти населених пунктах Харківщини. Обстріли велися переважно з російської території.