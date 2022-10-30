Росіяни не виплатили мешканцям обіцяні компенсації за знищене житло, - Гайдай

Російські окупанти у Луганській області не можуть виплатили мешканцям обіцяні компенсації за знищене житло у Сєвєродонецьку.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай написав у Telegram.

"На сьогодні у Сєвєродонецьку залишається до 10 тисяч населення. Житловий фонд зруйновано на 80 %, не кажучи вже про відсутність інфраструктури. Однак за чотири місяці окупації ніхто навіть і не думав нічого відновлювати, навіть для пропаганди. Заявили перед псевдореферендумом про виплати компенсацій, але люди грошей так і не побачили. На поточному тижні раптом після вказівки з Луганська знайшлися 38 сєвєродончан, яким буцімто видали гроші. Та ще дев’ять, які теж готові їх отримати. Хто ці люди?", - написав Гайдай.

Нагадаємо, що мобілізовані російські солдати, яких у великій кількості привезли до тимчасово захоплених Рубіжного та Сєверодонецька на Луганщині, розселяються в залишених українцями квартирах.