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Боррель закликав Росію повернутися до "зернової угоди"

Росія призупинила участь у цій угоді 29 жовтня.

Боррель закликав Росію повернутися до "зернової угоди"
Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз закликав Росію повернутися до "зернової угоди", дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.

Про це Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель написав у Twitter.

"Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту вкрай необхідного зерна та добрив для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України", – заявив він.

Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. 

В ООН заявили, що підтримують контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в зерновій угоді.

Українська сторона очікує на реакцію Туреччини.

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