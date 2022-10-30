Боррель закликав Росію повернутися до "зернової угоди"

Європейський Союз закликав Росію повернутися до "зернової угоди", дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.
Про це Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель написав у Twitter.
"Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту вкрай необхідного зерна та добрив для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України", – заявив він.
Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці.
В ООН заявили, що підтримують контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в зерновій угоді.
Українська сторона очікує на реакцію Туреччини.