Боррель закликав Росію повернутися до "зернової угоди"

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.

Європейський Союз закликав Росію повернутися до "зернової угоди", дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.

Про це Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель написав у Twitter.

"Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту вкрай необхідного зерна та добрив для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України", – заявив він.

Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці.

В ООН заявили, що підтримують контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в зерновій угоді.

Українська сторона очікує на реакцію Туреччини.