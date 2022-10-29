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Росія виходить із зернової угоди

Причиною в Міноборон РФ назвали "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Росія виходить із зернової угоди
Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

Росія заявила про вихід із зернової угоди нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Про це йдеться в заві Міноборони РФ, яку наводить ТАСС.

"З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки зернового коридору, російська сторона зупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Міноборони РФ також заявили, що Україна нібито атакувала російські кораблі, задіявши дев'ять безпілотників та сім автономних морських безпілотних апаратів.

Нагадаємо, за 88 днів роботи “Зернового коридору” з України відбуло 397 кораблів. Термін чинної угоди спливає у листопаді. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, о Туреччина та ООН підтримують продовження роботи "зернового коридору".

Сьогодні російські окупанти заявили про нібито атаку безпілотників у Севастополі, звинуватвши в нападі ЗСУ. За непідтвердженою інформацією, внаслідок вибухів пошкоджено морський тральщик "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна.

При цьому українські військові поки не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ, але не виключають таку можливість.

Зокрема, керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що причиною вибухів в окупованому Севастополі  могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

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