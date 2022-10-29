Група республіканців виступила проти передачі Україні доходів від конфіскованої власності РФ, – Washington Post

За даними газети Washington Post, група республіканців у Палаті представників і Сенаті виступила проти пункту у звіті конференції про Закон щодо оборонних асигнувань (NDAA), яке дозволило б США передавати доходи від конфіскованого російського майна Україні.

Демократи кажуть, що виключення згаданого положення з пакету на майже $840 млрд підриває здатність адміністрації Байдена надавати допомогу економіці України. Республіканці заявили, що це положення не було повністю перевірене необхідними комітетами, стверджує газета з посиланням на обізнаних співрозмовників.

"Це не є добросовісним, що республіканці в Сенаті перешкоджають важливому положенню, яке дозволить Міністерству юстиції передавати конфісковані російські активи для допомоги Україні та її зусиллям проти жорстокої війни Росії. Це положення прийнято як частина NDAA Палати представників, і його не можна атакувати з боку права або вилучати з остаточного законопроєкту", – заявив журналістам один із демократів.

Республіканці зазначили, що виступили проти цього положення з процедурних міркувань. Вони наполягають, що його мають переглянути судові комітети Палати представників і Сенату.

Один зі співрозмовників газети заявив, що Республіканська партія не виступає проти підтримки України, але вважає більш ефективним обмеження цін на нафту, а не конфіскацію активів.

Нагадаємо, нафтовий прайс кеп планують узгодити в наступному місяці. В основному розглядається варіант обмеження ціни від $60 за барель, а не до цієї вартості. Три останні роки середня ціна за основну марку Росії Urals становила $63 за барель. Станом на кінець минулого тижня барель Urals коштував $74. За даними Reuters, вартість російської нафти можуть обмежити на рівні 63-64 долари за барель. Тобто ціна буде всього на 10 доларів меншою, ніж вона торгувалася, наприклад, у жовтні 2022.