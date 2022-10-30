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Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині

Вони разом з окупантами планували відновити навчальний процес в медичному коледжі повністю за російською програмою російською.

Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Фото: Національна поліція

Правоохоронці документують злочини, вчинені освітянами-колаборантами у місті Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Спільна міжвідомча група в складі оперативних співробітників прикордонного загону, слідчих Чугуївського районного відділу Національної поліції провела обшуки у приміщеннях Вовчанського медичного фахового коледжу Харківської обласної ради.

Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено службову документацію російської окупаційної влади. Документи вказують на те, що під час окупації Вовчанська росіяни спільно з дієвим викладацьким складом планували відновити навчальний процес в медичному коледжі, але повністю за російською програмою російською мовою.

Фото: Національна поліція
Також, слідством встановлено, що викладачам, які погодилися співпрацювати з окупаційним режимом обіцяли виплачувати заробітні плати в російських рублях.

Таким чином, за добровільну співпрацю з ворогом, а також за спроби впровадження окупаційних стандартів освіти, викладацькому складу медичного коледжу загрожує кримінальна відповідальність, адже такі дії розцінюються, як колабораціонізм.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвіддані про місця базування і переміщення сил оборони у прифронтових районах півдня України.

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