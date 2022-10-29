В ООН відреагували на заяву Росії про вихід із зернової угоди

В організації наголосили, що вона є критично важливою гуманітарною діяльністю.

Організація Об'єднаних Націй підтримує контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в зерновій угоді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, яка явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у всьому світі", - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.

Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що причиною вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із зернової угоди та закликав держави світу вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань.