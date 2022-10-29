США закликали Косово продовжити термін впровадження номерних знаків

Відносини між Косово та Сербією залишаються напруженими.

Сполучені Штати разом із партнерами закликають уряд Косова продовжити термін впровадження нового режиму номерних знаків.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

“Згідно з Брюссельською угодою, Косово має право запровадити режим номерних знаків, але подовження термінів відповідає інтересам досягнення прогресу в діалозі за сприяння ЄС щодо нормалізації відносин Косово та Сербії”, - повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

При цьому США розчаровані та стурбовані тим, що уряд Косова відхилив прохання зробити це від своїх міжнародних партнерів.

Держдепартамент наголошує, що Косово та Сербія повинні терміново та гнучко працювати над досягненням всеосяжної угоди про нормалізацію відносин, зосереджену на взаємному визнанні.

“Важливо, щоб обидві сторони зменшили підбурювальну риторику та вжили конкретних дій, щоб продемонструвати свою відданість конструктивній співпраці для забезпечення стабільного та процвітаючого майбутнього для регіону”, - підсумував Прайс.

Як раніше повідомлялось, миротворчі сили НАТО в Косово готові втрутитися, якщо стабільність між Сербією та Косово опиниться під загрозою.

Нагадаємо, в кінці липня в Косові почався новий конфлікт з етнічними сербами. Серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.