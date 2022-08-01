МЗС України підтримало рішення Косово відтермінування початок перереєстрації сербських автомобільних номерів та документів

Влада частково визнаного Косово прийняла рішення про відтермінування початку процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків та персональних документів. МЗС України повідомило, що вітає такий крок Приштіни.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Закликаємо сторони до конструктивного діалогу заради ґарантування безпеки усіх громадян, збереження миру та забезпечення стабільного розвитку Західних Балкан”, - йдеться у повідомленні.

В МЗС зазначили, що важливо не дати РФ простір для втілення її політики ескалації в регіоні.

Нагадаємо, МЗС радить громадянам України утриматися від відвідування південних районів Сербії. Також рекомендовано уникати місць масового скупчення людей.

Раніше повідомлялось, що на півночі частково визнаного Косово місцеві серби зводять барикади. Таким чином серби протестують проти рішення влади республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.