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Віталій Кличко став почесним громадянином Варшави

Мер Києва не зміг отримати нагороду особисто.

Віталій Кличко став почесним громадянином Варшави
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 31 липня, влада Варшави нагородила мера Києва Віталія Кличка званням почесного громадянина столиці Польщі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Щиро дякую владі та мешканцям Варшави за звання почесного громадянина польської столиці. Міста, з яким Київ об’єднує багаторічна дружба та співробітництво. Це велика честь для мене і визнання героїзму всіх киян, відваги українського народу, який протистоїть навалі російських варварів”, - написав мер Києва.

Він зазначив, що на урочистому засіданні міської ради Варшави відзнаку отримав Володимир Кличко.

Мер Варшави Тшасковський пообіцяв, що Польща і надалі допомагатиме Україні, і сказав, що українці завжди можуть розраховувати на поляків.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко отримав нагороду Артура Еша за мужність ESPY Awards-2022.

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