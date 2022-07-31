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Іспанська прокуратура вимагає для Шакіри вісім років в'язниці у справі про податкове шахрайство

Співачку звинувачують у несплаті податків на 14,5 мільйонів євро.

Іспанська прокуратура вимагає для Шакіри вісім років в'язниці у справі про податкове шахрайство
Шакіра
Фото: ЕРА/UPG

Іспанська прокуратура вимагає вісім років ув'язнення для колумбійської суперзірки Шакіри у справі про податкове шахрайство на суму 14,5 мільйонів євро.

Про це пише Reuters з посиланням на документи правоохоронного органу.

Співачка, яка продала понад 80 мільйонів платівок у всьому світу, раніше цього тижня відхилила пропозицію прокуратури про врегулювання справи. 

Шакіру звинувачують у несплаті податків у період з 2012 по 2014 рік, коли, за словами співачки, вона не жила в Іспанії.

“У документі прокуратури, з яким ознайомилося Reuters, стверджується, що Шакіра переважно жила в Іспанії між 2012 і 2014 роками, а в травні 2012 року купила будинок у Барселоні, який став сімейним будинком для неї, її партнера та їхнього сина, який народився в Іспанії в 2013 році”, – пишие видання.

Якщо Шакіру визнають винною, їй загрожує вісім років ув'язнення та штраф у розмірі понад 23 мільйони євро. Дата суду ще не призначена.

Сама ж співачка заперечує свою провину і вважає, що справа порушує її права. За її словами, вона сплатила іспанській податковій службі 17,2 мільйона євро боргу.

Зазначимо, податковий скандал розгортається на тлі розриву Шакіри з її партнером, захисником футбольного клубу “Барселона” Жераром Піке. 45-річна Шакіра і 35-річний Піке були разом з 2011 року і мають двох синів.

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