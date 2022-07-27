У Києві перед судом постане чоловік, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві судитимуть зловмисника, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень.

Про це повідомили в столичній поліції.

Вину підозрюваного слідчі довели у восьми епізодах злочинів. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передали до суду.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Після отримання підозри він перестав з’являтися на виклики слідчого. Шахрая оголосили в розшук. Затримали його поліцейські Львова і передали оперативним працівникам Деснянського управління поліції.

Тоді суд задовольнив клопотання слідчого і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, зловмисник протягом березня-квітня цього року під приводом постачання військового спорядження ошукав волонтерів. Зокрема, підозрюваний запропонував відвезти з Києва до Чернігова військове спорядження для захисників, зокрема: 40 бронежилетів, 15 рацій, 4 коробки медичних засобів вартістю майже 12,3 тисячі євро. Також чоловік входив у довіру до інших волонтерських організацій і заволодівав їхніми грошовими коштами.

Нещодавно оголосили підозру жителю Рівненщини. Він продавав позашляховики, які ввозили в Україну як гумдопомогу для ЗСУ.