Словенія надасть обладнання для розмінування звільнених територій України і допоможе відбудовувати Україну, зокрема, місто Харків.

Про це повідомив на брифінгу з головою МЗС Словенії Танею Файон голова української дипломатії Дмитро Кулеба.

“Перед нами стоїть ще один важливий виклик – це розмінування звільнених територій. І сьогодні ми мали предметну розмову про те, як Словенія спрямує обладнання через механізм цивільного захисту Європейського Союзу, потрібного для цивільного розмінування в Україні”, − розповів Дмитро Кулеба.

Словенія також продовжить надання гуманітарної допомоги і візьме активну участь у відбудові України. Вже є перші проєкти по лінії міст-побратимів у Харкові, йдеться про відновлення громадського транспорту і відбудову Харківського інституту протезування.

“Якщо дивитися на розмір Словенії, на розмір економіки Словенії і порівняти її з тією допомогою, яку ця країна надала Україні, то ми тільки тоді можемо усвідомити, наскільки багато ця країна зробила для нас”, − наголосив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словенії Таня Файон сьогодні прибула з візитом до Києва.

На спільному брифінгу з Танею Файон Кулеба заявив, що Росія бреше, аби приховати свої справжні плани щодо агресії − знищення української державності.