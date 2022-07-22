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Житель Рівненщини продавав позашляховики, які ввозили в Україну як гумдопомогу для ЗСУ

Встиг збути чотири автівки.

Житель Рівненщини продавав позашляховики, які ввозили в Україну як гумдопомогу для ЗСУ
Фото: Telegram/Офіс Генпрокурора

Житель Костополя (Рівненщина) налагодив збут позашляховиків, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний встиг продати чотири автівки.

Затриманому повідомили про підозру в незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

За даними ОГП, наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Також перевіряють усі обставини вчинення злочину і причетних до нього осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі обласної поліції за оперативного супроводу рівненського управління СБУ.

Нагадаємо, у Києві власника мережі магазинів військового спорядження викрили на продажі гуманітарної допомоги. Зловмисник обіцяв передати військовим захисні шоломи і бронеплити безкоштовно. Натомість після ввезення вимагав сплатити за них ринкову вартість.

Раніше у столиці правоохоронці затримали ділків, які продавали гуманітарну допомогу, ввезену з-за кордону для потреб потерпілих від війни українців. Зберігали її на складах; про один із таких поскаржилися громадяни, які помітили сумнівні оборудки.

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