Житель Рівненщини продавав позашляховики, які ввозили в Україну як гумдопомогу для ЗСУ

Житель Костополя (Рівненщина) налагодив збут позашляховиків, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний встиг продати чотири автівки.

Затриманому повідомили про підозру в незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

За даними ОГП, наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Також перевіряють усі обставини вчинення злочину і причетних до нього осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі обласної поліції за оперативного супроводу рівненського управління СБУ.

Нагадаємо, у Києві власника мережі магазинів військового спорядження викрили на продажі гуманітарної допомоги. Зловмисник обіцяв передати військовим захисні шоломи і бронеплити безкоштовно. Натомість після ввезення вимагав сплатити за них ринкову вартість.

Раніше у столиці правоохоронці затримали ділків, які продавали гуманітарну допомогу, ввезену з-за кордону для потреб потерпілих від війни українців. Зберігали її на складах; про один із таких поскаржилися громадяни, які помітили сумнівні оборудки.