Постраждалих і загиблих немає.

Фото: ДСНС в ТГ

На світанку 22 липня російська армія обстріляла Бахмутський індустріальний коледж. У будівлі зайнялася пожежа на площі 100 квадратних метрів.

Вогонь охопив дві навчальні аудиторії, повідомили в телеграм-каналі ДСНС.

"Пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих на місці події не має", – йдеться в повідомленні.

Від ДСНС залучалось 17 людей з особового складу та три одиниці техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вчора ворог обстріляв Центральний ринок Бахмута. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.

Місто зазнає ворожих атак щодня. У фейсбуці Бахмутської міської ради закликають не зволікати з евакуацією. Мешканці можуть безкоштовно виїхати до Дніпра.