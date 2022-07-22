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Ворог обстріляв коледж у Бахмуті

Постраждалих і загиблих немає. 

Фото: ДСНС в ТГ

На світанку 22 липня російська армія обстріляла Бахмутський індустріальний коледж. У будівлі зайнялася пожежа на площі 100 квадратних метрів.

Вогонь охопив дві навчальні аудиторії, повідомили в телеграм-каналі ДСНС. 

"Пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих на місці події не має", – йдеться в повідомленні. 

Від ДСНС залучалось 17 людей з особового складу та три одиниці техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вчора ворог обстріляв Центральний ринок Бахмута. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа. 

Місто зазнає ворожих атак щодня. У фейсбуці Бахмутської міської ради закликають не зволікати з евакуацією. Мешканці можуть безкоштовно виїхати до Дніпра. 

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