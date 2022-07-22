На світанку 22 липня російська армія обстріляла Бахмутський індустріальний коледж. У будівлі зайнялася пожежа на площі 100 квадратних метрів.
Вогонь охопив дві навчальні аудиторії, повідомили в телеграм-каналі ДСНС.
"Пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих на місці події не має", – йдеться в повідомленні.
Від ДСНС залучалось 17 людей з особового складу та три одиниці техніки.
Вчора ворог обстріляв Центральний ринок Бахмута. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.
Місто зазнає ворожих атак щодня. У фейсбуці Бахмутської міської ради закликають не зволікати з евакуацією. Мешканці можуть безкоштовно виїхати до Дніпра.